Das neue Quartier Olten SüdWest soll bevölkerungsmässig dereinst einen Fünftel der Stadt Olten ausmachen. Bis zu 5000 Einwohner und 1000 Arbeitsplätze soll das heutige Entwicklungsgebiet aufweisen, wenn es fertig überbaut ist. Bis es soweit ist, werden allerdings noch Jahre vergehen. Ein Vollausbau des 240 Hektaren grossen Areals ist zwischen 2030 und 2040 vorgesehen. In den Jahren zuvor gibt es viel Zeit und Raum für mögliche Zwischennutzungen. Eine davon ist derzeit aktuell: Das Freilufttheater Karl’s kühne Gassenschau baut seine Produktion «Sektor 1», die ab Mai 2018 in Olten gezeigt wird, im südlichen Teil des Areals auf (siehe Karte unten). Doch die Stadt Olten hat noch weitere Ideen, wie das Areal des ehemaligen Kies- und Zementwerks genutzt werden kann. Im Arbeitsbericht zum kürzlich vorgestellten Masterplan gehen die Planer und Architekten ganz zum Schluss auf mögliche Zwischennutzungen ein. Es ist die Rede von Wanderhäusern, Erlebnistagen mit Robi Olten oder einem Sport- und Freizeitweg. Zudem zieht die Stadt auch eine Nutzung der Infrastruktur des Freilichttheaters Karl’s kühne Gassenschau in Betracht. Die WC-Anlagen etwa könnten auch tagsüber gebraucht werden.