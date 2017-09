Die Oltner müssen sich noch etwas länger gedulden, bis sie auch im Winter wieder ihre Längen ziehen oder einfach im Wasser planschen können. Das Hallenbad an der Kantonsschule Olten, das im Rahmen der Gesamtsanierung des Gebäudekomplexes seit letztem Herbst erneuert wird, eröffnet erst Ende November seine Tore. Ursprünglich hatte der Kanton den Saisonstart auf 23. Oktober gesetzt, nun wirds mit dem 28. November einen Monat später fertig.

Es gibt drei Gründe für die Verzögerung des Saisonstarts, wie Gesamtprojektleiter David Brunner an der letzten Baustellenbesichtigung vergangenen Freitag erwähnte. Der Hauptgrund ist Asbest. Das Material, welches in der Schweiz bis 1990 verbaut und danach aus gesundheitlichen Gründen verboten wurde, ist in gebundener Form keine Gefahr.

Sobald die Fasern bei Renovationsarbeiten freigesetzt und eingeamtet werden, kann eine geringe Konzentration laut der Suva bereits zu Lungenkrebs führen. Während der Hallenbad-Sanierung tauchte mehr Asbest auf, als dass die Voruntersuchungen gezeigt haben. «Wir sind ziemlich erschrocken», sagt Brunner im Rückblick.