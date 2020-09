Schule ist mehr als Beton

Die vierkantonale Fachhochschule Nordwestschweiz ist ein grosser Dampfer geworden. Das illustriert allein schon die Tatsache, dass die vier Trägerkantone in den nächsten vier Jahren zusammen eine Milliarde Franken in das Gemeinschaftswerk investieren sollen.Noch einmal den gleichen Betrag muss die FHNW selber beibringen, damit die Rechnung am Ende aufgeht. Ein anspruchsvolles Unterfangen.

Es ist unübersehbar: In den vergangenen Jahren hat die Schule, die erste Adresse für Studierende aus ihrem Einzugsgebiet sein will, massiv in die Infrastruktur investiert. Das ist richtig so. Es trifft aber auch zu, dass es immer nur vom Feinsten sein durfte.