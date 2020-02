Schnitzelbank-Abend: Das Lokale ist Trumpf – und Greta

Bei den Themen ist in diesem Jahr eine erfreuliche Rückbesinnung aufs Lokale festzustellen. Mehrfach erwähnt wurden neben den am meisten zitierten Oltner Stadträten das Kulturlokal Coq d’Or und die vom Gemeindeparlament bewilligten 20'000 Franken, Alex Capus und seine Idee, den Kanton Solothurn auf die anderen Kantone aufzuteilen und die Oltner Parkuhren, die nur mit Münz bedient werden können, wenn vorher das Kontrollschild des eigenen Autos eingegeben wird. Auch Nicolas Castillo als Wirt der „Schlosserei-Genussfabrik“, der 90-Millionen-teure Bahnhofplatz oder Neu-Nationalrat Felix Wettstein kamen immer wieder vor. National sorgte die Verwechslung der Patrouille Suisse, die in Mümliswil statt in Langenbruck ihre Flugshow zeigten, für die häufigsten Erwähnungen. Die Bazille-Zunft, die aber insgesamt nicht vollends zu überzeugen vermochten, machte dies zu ihrem Leitthema.

International war der Klimawandel und Greta Thunberg stark vertreten. Dazu zogen die Banause-Zünftler als verkleidete Gretas und dem Motto „Schmudo für future“ eine sehenswerte Darbietung ab. So mischten sich Schnitzelbank-Gesänge mit dialogischen Einschüben ab, währenddem sie nicht Helgen, sondern analog zu den Klimastreikern Plakate mit Forderungen in die Höhe hielten.

Weitere Zünfte kamen beim Publikum sehr gut an. So lösten die Nächtwachter mit ihren Schnitzelbänken und den dazugehörigen Helgen im Pop-Art-Stil am meisten Gelächter und Bravo-Rufe aus. Sie schafften dies mit inhaltlich fast nur aufs Lokale fokussierte Themen, die sie im traditionellen Stil gemeinsam und gut verständlich vortrugen, anschliessend drehte ein Zunftmitglied die Ratsche.

Bei der Höckeler-Zunft sorgten die Erscheinung – ein farbiger Elvis ganz nach ihrem Motto „Tanz us de Reihe! – für Aufsehen. Die Vorstellung mit Kinderliedersänger Christian Schenker als Leadsänger mit der Melodie des fetzigen 1980er-Jahre-Hits „Walking on Sunshine“ animierte die Zuschauer am meisten zum Mitklatschen.

Die Schnitzelbänke, die kaum Lokales beinhalteten, waren hingegen Durchschnitt. Ähnlich unterwegs waren die jungen Oltner Läckerli, die allerdings mit ihrem Auftritt als Räubertöchtern das Publikum nicht ganz so überzeugend mitzureissen vermochten wie ihre Bühnenvorgänger.

Ein Sonderlob holte sich auch die Fröscheweid-Zunft mit ihrer improvisierten Märlibühne und den als Kasperli, Frosch und Froschkönig verkleideten Figuren.

Die Schnitzelbänke mit einem Mix aus lokalen und nationalen Themen trugen sie in der Melodie des Mundartslieds „Es wott es Fraueli z Märit go“ vor und sorgten damit für einige Lacher. Eine spezielle Idee hatte die Guggi-Zunft: Sie liessen die Schnitzelbänke des letzten Jahres in der Broschüre abdrucken, die bei jedem Platz auf dem Tisch lag. Sie sorgte so dafür, dass sich das Publikum auf ihre Vorstellung konzentrierte und die Bänke nicht mitlesen konnte.

Und wie schnitt die Hilari-Zunft ab, die in diesem Jahr den Obernaaren stellt? Ein schöner und gut verständlicher Gesang von Hilarius 100. zum Jubiläum der eigenen Zunft gabs zu Beginn. Beim anschliessenden Vortragen der Bänke kam allerdings nur ein zögerliches Mitklatschen auf.