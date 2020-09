Sanierung des Bahnhofsquai steht bevor — es kommt teils zu Strassensperrungen

Während den Bauarbeiten sei die Durchfahrt zwischen dem Bahnhofplatz und Postplatz über den Bahnhofquai in Richtung Starrkirch und Dulliken weiterhin immer möglich. Es folge jedoch eine Sperrung zwischen dem Bahnhofplatz und Postplatz in Fahrtrichtung Aarburg / Autobahn. Während der Sperrung wird es eine Umleitung geben.

Der Bahnhofquai in Olten ist aufgrund seines baulichen Zustandes und der instabilen Aareböschung sanierungsbedürftig. Wie bereits im Erschliessungsplan für die Entlastungsstrasse vorgesehen, steht nun die Umgestaltung des Bahnhofquais bis zum Knoten Postplatz bevor, wie die Staatskanzlei Solothurn mitteilt. Die Bauarbeiten beginnen am 5. Oktober und dauern bis Dezember 2021. Zu einem späteren Zeitpunkt werde dann noch das Teilstück vom Postplatz zum Gäubahnsteg erneuert.

Rückstaus nicht vermeidbar

Bauarbeiten, in einer solch exponierten Lage, seien nicht ohne jegliche Verkehrsbehinderungen möglich. In den Spitzenstunden müsse man mit längeren Rückstaus rechnen, so die Staatskanzlei weiter. Während den Bauarbeiten sei es zudem wichtig, dass sich die Automobilisten und Automobilistinnen an die grossräumige Umfahrungsempfehlung halten, damit das Zentrum entlasten werden könne.

Die Entwicklung des Verkehrs werde mit einem permanenten Monitoring durch die Projektleitung überwacht. Entsprechende zusätzliche Massnahmen wurden mit der Stadt Olten abgesprochen.

Das Amt für Verkehr und Tiefbau bedanke sich bei allen Verkehrsteilnehmenden für das Verständnis für die mit den Bauarbeiten notwendigen temporären Massnahmen. (sks)