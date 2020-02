Sachwalter der Christkatholiken: «Es ist nicht mein Job, die verschüttete Milch aufzuputzen»

Seit Anfang Jahr ist Walter Keller als Sachwalter der Christkatholischen Gemeinde der Region Olten tätig. Er hat bereits erste Entscheide gefällt: Am eidgenössischen Abstimmungstermin vom 17. Mai soll die Ersatzwahl des Kirchgemeinderats stattfinden. Dieser ist an der letzten Gemeindeversammlung Mitte Dezember gesamthaft zurückgetreten – wegen Spannungen mit Pfarrer Kai Fehringer. In einem zweiten Schritt soll dann die Ersatzwahl fürs Präsidium erfolgen. Falls nur so viele Kandidaten wie Sitze – deren sieben – für den neuen Gemeinderat zur Verfügung stehen, kann die Wahl nach dem Anmeldetermin auch still erfolgen.

Wer in der Gemeinde gehofft hat, dass sich der Sachwalter darüber hinaus bemüht, die in ein Pro- und Kontra-Fehringer-Lager gespaltene Gemeinschaft zu versöhnen, den muss Keller enttäuschen: «Es ist nicht mein Job, die verschüttete Milch aufzuputzen.» Die Gemeinde müsse sich selbst irgendwie wieder finden. Seine Aufgabe sei es nur dafür zu sorgen, dass die Gemeinde funktionsfähig bleibe und zum Beispiel die Rechnungen bezahlt würden. «Ich fälle keine Entscheide mit grosser Tragweite.» Eine Sachwalterschaft sei ja «sehr undemokratisch», man sei Kirchgemeinderat und Präsidium in einem. Bisher war er auch nie in Olten vor Ort. Sein Aufwand hält sich daher in Grenzen: Zehn Stunden hat Keller für die Christkatholiken seit Anfang Jahr aufgewendet. Dies belastet die Kirchenkasse bis anhin mit 2800 Franken.