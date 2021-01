Rolf Sommer und Thomas Rauch kandidieren ebenfalls für den Oltner Stadtrat

Neun an der Zahl sind die Kandidierenden, die sich bis zum Ablauf der Anmeldefrist am Montag, 11. Januar 2021, um 17 Uhr für die Oltner Stadtratswahlen vom 7. März 2021 angemeldet haben, acht Männer und eine Frau, darunter drei Bisherige. Vor vier Jahren haben zehn Personen kandidiert. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 25. April 2021 statt.

In alphabetischer Reihenfolge kandidieren folgende Personen für die fünf Stadtratssitze:

Beat Felber, dipl. Architekt FH (CVP)

Nils Loeffel, Sozialarbeiter/Fachstellenleiter (Olten jetzt!)

Thomas Marbet, lic. rer. pol. (SP, bisher)

David Plüss, Dr. sc. ETH Chemiker (FDP)

Marion Rauber, Pflegefachfrau HF (SP, bisher)

Thomas Rauch, Volkswirtschafter, lic. rer. pol. (unabhängig)

Benvenuto Savoldelli, Rechtsanwalt und Notar (FDP, bisher)

Raphael Schär-Sommer, Maschinenbauingenieur ETH (Grüne)

Rolf Sommer, Vermessungsingenieur HTL/Pensionär (SVP)

Update folgt.