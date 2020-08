Remo Ankli: «Das stimmt mich sehr optimistisch» – Berufsinfomesse findet trotz Corona statt

Lange war nicht klar, ob die 10. Berufsinfomesse AareLand überhaupt stattfinden kann. Erst vor einer Woche gab Urs Blaser auf Anfrage bekannt, dass die Veranstaltung mit 72 Messeständen für über 150 Berufs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Oltner Stadthalle durchgeführt wird. Das Schutzkonzept sei noch von den kantonalen Stellen geprüft worden und «sehr streng», sagt der Inhaber einer Beratungsfirma, welche die Berufsinfomesse zusammen mit vielen Partnern organisiert.

So gibt es auf dem ganzen Areal eine Maskenpflicht und die Stadthalle ist in sechs Zonen aufteilt, in denen nicht mehr als 100 Personen erlaubt sind. Auch das Security-Team ist aufgestockt und erstmals eine Hygienefirma engagiert worden. Das führe klar zu Mehrkosten, sagt Blaser. Doch trotz Corona und den erwähnten Einschränkungen sei die Nachfrage «sehr gross»: «Das Bedürfnis nach dieser Messe vonseiten der Schule, aber auch von der Wirtschaft ist da», sagt Blaser. Alle zur Verfügung gestellten Zeitfenster seien ausgebucht. In diesem Jahr sind die Organisatoren mehrheitlich auf Schulklassen ausgerichtet. Es werden in den drei Tagen mehrere Tausend Jugendliche erwartet. Eltern sowie weitere Privatpersonen haben nur beschränkten Zutritt. Zudem sind wegen Corona alle Veranstaltungen neben der Messe abgesagt.

Bei der Eröffnung am Montagabend dankte Regierungsrat Remo Ankli den Organisatoren «für den Mut, in diesen virulenten und turbulenten Zeiten schweizweit die erste grössere Berufsmesse» nach dem Lockdown durchführen. Als «sehr erfreulich» vermerkte der Solothurner Bildungsdirektor zudem in seiner Rede, dass trotz Corona sogar mehr Lehrverträge abgeschlossen wurden, als bis zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr – und weitere können noch bis zu den Herbstferien folgen. «Dies stimmt mich sehr optimistisch für die Zukunft und zeigt die Ausbildungsbereitschaft unserer Wirtschaft.»

Eine Umfrage bei den anwesenden Wirtschaftsvertretern bestätigt dies. Daniel Dähler sagt, dass fünf Lernende neu angefangen haben. Der Bouygues-Geschäftsführer des Oltner Standorts hätte sogar noch zwei bis drei Schulabgänger mehr eingestellt – wenn er sie denn gefunden hätte. Das gleiche Bild zeigt sich bei Blumen Fleischli aus Wangen bei Olten: Normalerweise wird eine Lernende pro Jahr eingestellt. In diesem Jahr sind es gleich deren zwei. «Wir sind während der Coronazeit mit einem blauen Auge davongekommen und denken positiv», sagt Gründer und Geschäftsinhaber Peter Fleischli.