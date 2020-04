Projekt Restwert versteigert Ihren Estrich auf Ricardo.ch

Wer sich in Zeiten des Lockdowns in den eigenen vier Wänden eingeengt fühlt, wer den Anblick des ganzen Grümpels von seinem Home-Office-Arbeitsplatz aus nicht mehr erträgt oder wer vor Kurzarbeit-Langeweile Marie Kondos Bücher auswendig kennt, den packt vielleicht die Lust nach Entrümpeln und mal nach gründlichem Aussortieren.

Gebrauchten Gegenständen ein neues Leben geben

Dabei hilft das Projekt Restwert, ein Sozialprojekt für junge Erwachsene, das seit zwei Jahren vom Sozialunternehmen Waldluft in Wangen bei Olten betrieben wird. Es bietet an, das alte iPhone oder die nicht mehr gebrauchte Fotokamera, die man gerne loswerden will, auf ricardo.ch wiederzuverkaufen.

Dabei erhalten die Kunden 70 Prozent des Verkaufspreis, wobei sie auch die Gesamtsumme dem Projekt Restwert überlassen können. Die 30 Prozent Provision machen ohnehin bloss ein Teil der Ausgaben aus – Ricardoinserate oder Verpackungsmaterial etwa.