Preisgeld hilft Oltnern bei Weiterentwicklung ihrer App für virtuelle Laufwettbewerbe

Die BKW unterstützt fünf unternehmerische und zukunftsorientierte Projekte mit total 100’000 Franken. Die erste Unterstützungsrunde von «Support Your Hero», welche sich an KMU aus den Regionen Bern und Solothurn richtet, läuft. Aus rund 70 Eingaben wurden am Dienstag jene fünf Firmen ausgewählt, welche in die zweite Runde kommen. Diese erhalten einen ersten Unterstützungsbeitrag von 5000 Franken.

Quevita aus Olten

Cafe & Bar Barock aus Solothurn

foodathome.ch aus Bern

«Avance Pay» aus Bern

«Simmentaler Braumanufaktur», Lenk

Vom 22. bis am 28. April kann die Bevölkerung abstimmen, welches KMU welchen Anteil erhält.