Partei-Websites umgeleitet: Dieser «Scherz» sorgt für Unmut bei Politikern

In Krisenzeiten wie diesen, wo ein Virus fast alles in den Bann zieht, haben Politikerinnen und Politiker kein einfaches Los. Sie müssen vor den diesjährigen Gemeinde- und Kantonsratswahlen die Aufmerksamkeit auf sich und ihre Themen lenken. Einen ersten Versuch unternommen hat kürzlich Florian Eberhard, der für die SP wieder ins Oltner Gemeindeparlament einziehen will. Der Co-Fraktionspräsident liess die fünf Domains fdpolten.ch, cvpolten.ch, svpolten.ch, glpolten.ch und olten-jetzt.ch registrieren und auf die Site evakuierenjetzt.ch umleiten. 25 Franken kostet ihn die Aktion.