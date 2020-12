Parlamentarier wollen wegen Corona extra nicht an Sitzung teilnehmen – Parlament wäre nicht beschlussfähig

Am Donnerstag, 17.Dezember, ist eine Sitzung des Oltner Stadtparlaments mit rund 50 Teilnehmenden geplant. Dank speziellen Ausnahmebestimmungen für die Legislative und einem Schutzkonzept wurde die Veranstaltung vom Kanton vor einigen Tagen bewilligt. Die Sitzung soll im Hotel Arte in einem grösseren Konferenzraum stattfinden. Also nicht wie üblich im Oltner Stadthaus. Und es soll Maskenpflicht gelten.

In Anbetracht der aktuellen Situation und auch im Hinblick auf die Signalwirkung haben ein Grossteil der Mitglieder von SP/jSP, CVP/GLP/EVP, Olten jetzt! und der Grünen beim Parlamentsbüro einen Antrag eingereicht, die anstehende Sitzung abzusagen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Stattdessen soll im Januar eine Doppelsitzung durchgeführt werden, so der Vorschlag.

Mit der Absage der Sitzung wollen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier auch ein Zeichen setzen. «Wir sehen den ernst der Lage und tragen die Massnahmen mit, die auch für die Oltner Bevölkerung gelten.»

Das Parlamentsbüro habe den Antrag zur Verschiebung der Sitzung am Mittwoch jedoch abgelehnt, wie es weiter heisst. Die Sitzung soll somit wie geplant durchgeführt werden. «Als Begründung wurde vorgebracht, dass nicht sicher sei, dass sich die Situation bis im Januar verbessern würde.»

Mehrere Parlamentarierinnen und Parlamentarier des Oltner Gemeindeparlaments teilen diese Ansicht nicht:

sie gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen vom Bundesrat oder von der Solothurner Kantonsregierung weitere verschärfte Massnahmen zur Reduktion der Fallzahlen verordnet werden. «Daher ist sehr wohl damit zu rechnen, dass sich die epidemiologische Lage im Januar entspannen könnte», heisst es in der Mitteilung.

In weniger als einer Woche werden trotz Corona viele Familienfeiern stattfinden. Eine Woche davor an einer Grossveranstaltung mit 50 Personen teilzunehmen, könnte durch die Präsenz einer COVID-Positiven Person zu einer weiteren Verbreitung des Covid-Virus vor den Festtagen führen. «Dies können wir nicht verantworten», so die Parlamentarierinnen und Parlamentarier.

Die wirksamste Strategie um die Verbreitung des Virus zu verhindern sei es, möglichst wenige Menschen zu treffen. In der aktuellen Situation eine Parlamentssitzung mit 50 Personen in einem geschlossenen Saal abzuhalten, sei das falsche Signal.

Bis im Januar 2021 könnten, um die Durchführung der Doppel-Sitzung zu gewährleisten, die notwendigen Massnahmen ergriffen werden, um eine Online-Sitzung zu ermöglichen. Der Regierungsrat des Kantons Solothurn habe dies mittels Verordnung explizit ermöglicht.

und der letzte genannte Punkt: An der Sitzung vom Donnerstag würden keine zeitkritischen Sachgeschäfte oder Vorlagen diskutiert. Eine Verschiebung in den Januar 2021 würde also keine Investitions- oder Planungsarbeiten beeinträchtigen.

Einzelne Parlamentarier oder Fraktionen könnten eine Parlamentssitzung nicht absagen. Art. 27 der Gemeindeordnung zur Verhandlungs- und Beschlussfähigkeit würde jedoch besagen, dass das 40-köpfige Gemeindeparlament nur dann verhandlungs- und beschlussfähig sei, wenn zwei Drittel der Mitglieder anwesend seien.

Aus diesem Grund wollen «mindestens 14 Parlamentarierinnen von SP/jSP, GLP/CVP/EVP, Olten jetzt! und Grüne der Sitzung am Donnerstag fernbleiben», wird angekündigt. Das würde einem Drittel entsprechen, der fehlen würde. (mgt)