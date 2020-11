Parlament zeigt sich kulturfreundlich: Kürzungen wie bei der Stadtmusik werden rückgängig gemacht

Die Kultur hat in der Coronakrise schwer zu kämpfen: Veranstaltungen müssen gestrichen werden, Einnahmen fallen weg, das Publikum bleibt aus. Nun wollte der Oltner Stadtrat im Budget 2021 auch traditionellen Vereinen wie der Stadtmusik oder weiteren Kulturinstitutionen die Beiträge kürzen oder gar ganz streichen. Das kam bei den Betroffenen, aber auch im Parlament nicht gut an, wie sich am Mittwochabend im ersten Teil der Beratung zeigte.

So plante der Stadtrat, der Stadtmusik, die just im 2020 ihr 175. Geburtstag feiert, den Beitrag fürs nächste Jahr um fast die Hälfte zu kürzen: von derzeit 19'000 auf noch 10'000 Franken. Es kam deswegen gleich zu zwei Anträgen: Raphael Schär von den Grünen forderte, dass die Stadtmusik auch im 2021 wie bisher 19'000 Franken erhält; die CVP/EVP/GLP-Fraktion wollte moderater nur auf 15'000 Franken reduzieren. Schliesslich obsiegte der Antrag von Schär. Pikant dabei: Der Stadtrat hat den Verein anscheinend nicht über die geplante Kürzung informiert. Das sei "eine schwache Kommunikation der Stadt", bilanzierte SP-Parlamentarier Luc Nünlist, der diesen Sachverhalt öffentlich machte.

Ebenfalls rückgängig machte das Gemeindeparlament Änderungen bei vier Posten, die zwischen der ersten und zweiten Lesung im Stadtrat erfolgt sind: So wurden bei den vier Kulturbetrieben respektive -veranstaltungen "Coq d'Or", Schwager Theater, Buchfestival und 23 Sternschnuppen insgesamt 17'500 Franken gestrichen. Mit 24 zu 11 Stimmen bei 4 Enthaltungen hat sich die Ratslinke mithilfe von Stimmen aus der CVP und der EVP für den Antrag der SP/Junge SP entschieden, welche den entsprechenden Budgetposten wieder um 17'500 Franken erhöht hat. Der Stadtrat ist nun aber frei, das zusätzliche Geld zu verteilen. Es ist anzunehmen, dass er dies so tun wird, wie dies die Direktion Präsidium in der ersten Lesung ursprünglich vorgesehen hatte und die erwähnten Kulturbetriebe erneut stärker finanziell unterstützen.

Trotz eines Streichungsantrags der Finanzkommission will das Gemeindeparlament zudem wie vom Stadtrat geplant den Rechtskonsulent Patrik Stadler von seiner Aufgabe als Chef des Personals entlasten. Dafür wird nun eine 40-Prozent-Stelle geschaffen. Der Streichungsantrag der Finanzkommission wurde klar mit 29 zu 5 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt. Er sei erschrocken, dass eine Verwaltung wie die Stadt Olten mit über 200 Angestellten keine richtige Personalabteilung habe, sagte CVP/EVP/GLP-Sprecher Thomas Kellerhals.