Parlament will Firmensteuern nicht erhöhen - auch Personalsteuer bleibt bestehen

Die vier Parlamentarier Tobias Oetiker, Daniel Kissling und Laura Schöni von Olten jetzt! sowie der Grüne Raphael Schär wollten die Firmensteuern in Olten gleich um 30 Prozentpunkte von derzeit 108 auf 138 Prozent erhöhen. Dies, um die Ausfälle der Steuervorlage zu kompensieren. Oder wie es Schöni sagte: Um die Senkung geringer ausfallen zu lassen. Die Mehreinnahmen hätten nach ihren Angaben das Defizit im Budget 2021 um 2,2 Millionen Franken auf noch 1,5 Millionen reduziert. Das Ansinnen stiess allerdings weder beim Stadtrat noch bei einer Mehrheit des Parlaments auf Gegenliebe.

Die Erhöhung wäre "ein falsches Signal gegen aussen", kommentierte Finanzdirektor Benvenuto Savoldelli das Begehren. Zudem zweifelte der FDP-Stadtrat daran, dass es effektiv zu mehr Steuereinnahmen kommen würde: "Unsere besten drei Steuerzahler sind sehr mobil, eine Verlegung des Firmensitzes wäre schnell gemacht." Ausserdem gäbe es auch Mittel ohne Sitzverlegung, um den Gewinn in Olten zu reduzieren. "Der Antrag ist ein Rohrkrepierer und würde uns mehr schaden als nützen", war Savoldelli überzeugt. Nicht zuletzt würde die Erhöhung vor allem die kleinen Firmen mit einem Gewinn unter 100'000 Franken treffen: Sie zahtlen effektiv mehr Steuern, auch wenn es zum Teil nur ein paar Hundert Franken wären.

In einem flammenden Appel legte sich auch Stadtpräsident Martin Wey als Präsident der Wirtschaftsförderung gegen eine Erhöhung ins Zeug. Er habe Anrufe erhalten von Firmeninhabern, welche die Diskussionen im Parlament besorgt verfolgen würden. Er bat schliesslich "im Namen der Firmen" der Steuererhöhung nicht zuzustimmen.

Auch aus den eigenen Reihen gab es Gegenwind des links-grünen Begehrens. Als politisch sehr ungünstiger Zeitpunkt bezeichnete etwa SP-Parlamentarier Dieter Ulrich das Anliegen. "Wir könnten so im Wahljahr das Budget in Gefahr bringen." Anscheinend gab es in der Finanzkommission von bürgerlicher Seite her Referendumsdrohungen, würde die Steuererhöhung angenommen. Muriel Jeisy von der CVP/GLP/EVP-Fraktion sagte denn auch: "Wenn die Firmensteuern erhöht wurden, müssten wir das Budget ablehnen." Sie möchte zuerst sauber abgeklärt haben, welche konkreten Auswirkungen die Umsetzung der Steuervorlage auf die Stadt Olten hat. Eine massvolle Erhöhung müsste sicher diskutiert werden, aber "nicht ein solcher Hüftschuss".

Selbst Finanzdirektor Savoldelli wollte sich einer Anpassung des Steuerfusses nicht von vornherein verschliessen. Die Umsetzung der Steuervorlage sei seit Anfang Jahr in Kraft. Nun solle man zwei bis drei Jahre abwarten und dann entscheiden, wie es weitergehen soll. Vielleicht wären die Firmen auch für einen Kompromiss zu haben. "Dazu könnte man sich etwa mit dem Industrie- und Handelsverein Region Olten zusammensetzen."

Ein Kompromiss zur maximalen Forderung von 30 Punkten Erhöhung kam denn auch: Florian Eberhard von der SP/Junge SP-Fraktion machte den Antrag, die Firmensteuern um 15 Punkte auf 123 Prozent zu erhöhen und nannte seine Lösung einen "wohlüberlegten Hüftschuss". Doch auch damit konnte die Ratslinke nicht punkten. Schliesslich wurden beide Anträge zur Erhöhung der Firmensteuern abgelehnt - auch mit vereinzelten Stimmen von Mitgliedern der Ratslinke.

Personalsteuer wird nicht abgeschafft

Die Personalsteuer in Höhe von 50 Franken wird in Olten nicht abgeschafft. Der Grüne Felix Wettstein stellte in der Budgetdebatte erfolglos einen entsprechenden Antrag dazu. Er argumentierte, dass viele Gemeinden im Kanton Solothurn keine solche Steuer, die in seinen Augen eigentlich eine Gebühr sei, erheben. Olten sei nur eine von sechs Gemeinden im Kanton Solothurn, welche die höchste Gebühr von 50 Franken pro Person verlangten. Mit 600'000 Franken Mindereinnahmen würden diese in den Augen Wettsteins verkraftbar sein. Die bürgerliche Seite betonte, dass dieser Beitrag kaum der Rede wert sei, weder träge der Antrag zu einer finanziellen Entlastung der Steuerzahler, noch die Verwaltung zu einer administrativen Entlastung bei: Dies, weil die Rechnungen trotzdem verschickt werden müssten, weil sie Verfügungscharakter haben, die angefochten werden kann.

Zur Abstimmung kam es nach kurzer Diskussion dann doch nicht: Weil die Personalsteuer im Steuerreglement festgelegt ist, müsste dies dort angepasst werden. Wettsteins Antrag wurde von Parlamentspräsident Philippe Ruf daher gar nicht akzeptiert.

Das Budget 2021 mit den Steuerfüssen von 108 Prozent sowie einem Minus von 3,7 Millionen Franken wurde dann nach knapp fünfstündiger Diskussion - am Mittwoch- und Donnerstagabend - mit 37 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung abgesegnet.