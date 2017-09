Und zum Dritten werden alle Haltestellen auf der rund 920 m langen Strecke der Dorf- beziehungsweise Solothurnerstrasse zwischen der Hinterbüelstrasse in Wangen und der Hombergstrasse in Olten wieder als Buchten gestaltet. Die auf der Strasse anhaltenden Busse stiessen in der Versuchsphase auf sehr wenig Verständnis bei den übrigen Verkehrsteilnehmern.

Auch verschwindet der Busstreifen: Studien und Beobachtungen haben gezeigt, dass bei der mittlerweile festgestellten generellen Verkehrsreduktion von 50 Prozent die Busse auch ohne separate Spur fahrplanmässig verkehren können.

Und schliesslich kommen auch die bislang noch vorhandenen Fahrbahnpfosten weg, welche die Strasse optisch enger erscheinen liessen und in Wangen mehr als nur ein lautloses Kopfschütteln auslösten.