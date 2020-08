Oltner Reggae- und Dancehall-Künstler Collie Herb nimmt es mit Taylor Swift auf

Collie, fühlt es sich gut an, im Top 5 der Schweizer Hitparade zu sein?

Collie Herb: Ja, das ist natürlich tip top! Es ist eine Art Bestätigung, dass so viele Leute das Album gekauft haben. Es ist natürlich nur eine Zahl und ich fände das Album immer noch gut, auch wenn es nicht in den Charts wäre. Aber in dieser Zeit ist man froh um jeden Support.