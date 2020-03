Oltner lancieren Onlineportal mit Tipps für Schulalltag zuhause

Den Alltag ohne Schule meistern, Übungs-Sammlungen oder Fächer wie Mathematik, Deutsch oder Sport: Auf der Website www.heimschulung.ch finden sich für Eltern, die mit ihren Kindern derzeit Zuhause den Schulalltag simulieren müssen, eine Fülle von Themen. Aufgebaut haben die Website zwei Einheimische: Tobias Oetiker und Martina Friker. Oetiker ist IT-Spezialist mit eigener Firma in Olten, Friker Heilpädagogin an der hiesigen Heilpädagogischen Sonderschule.

Als der Bundesrat den Entscheid zur Schliessung der Schulen mitgeteilt hätte, sei dies bei ihm Zuhause gleich ein Thema gewesen, sagt Oetiker. Der 51-Jährige ist nämlich mit einer Lehrerin verheiratet. Und als er in dieser Zeitung einen Artikel über den für ihn doch etwas gewöhnungsbedürftigen Begriff «Heimschulung» gelesen hätte, war für ihn klar, dass er diesen Begriff für 15 Franken als Domain reservieren müsse. Daraus entstand dann die Idee, auch Inhalte dazu hochzuladen.

«Die Idee hatte Tobias Oetiker», bestätigt Martina Friker. Doch die 43-Jährige sei sowieso schon dabei gewesen, Tipps und Tricks fürs Homeschooling im Web zu suchen. Und weil viele Websiten sich vor allem an Lehrpersonen richten, fand sie die Ausrichtung auf Eltern gleich eine gute Sache. Sie kennt das Problem als Mutter von drei Kindern nämlich aus eigener Erfahrung.

«Wir haben noch keinen originalen Inhalt», sagt Oetiker. So wird etwa eine lange Liste von Ideen geliefert, wie Kinder Zuhause unterhalten werden können. Der Link führt auf das Portal Mamas unplugged. Ähnlich ist es beim Thema Sport: Dort gibt’s einen Link auf die App running.coach des Oltner Start-up-Unternehmens Quevita, das Schülern und Studenten ein individuelles Trainingsprogramm zusammengestellt.

Oetiker verwendet derzeit rund eine Stunde täglich dazu, um Themen etwa via Facebook aufzuspüren. Hinweise erhält er natürlich auch von seiner Frau. Abends werden dann nach kurzer Besprechung mit Martina Friker weitere Tipps und Tricks online gestellt. Freuen würde er sich über neuen Inhalt, den es bisher nicht auf dem Web zu finden gibt. Ein paar wenige Rückmeldungen gibt es derzeit vor allem via Facebook, Chats oder Mails.

Bisher rund 1400 Nutzer innert weniger Tage

Für den IT-Spezialisten Oetiker ist es ein Leichtes, neue Websiten zu erstellen. Bekannt ist der Gemeindepolitiker von Olten jetzt! in der Szene vor allem als Entwickler für Open-Source-Software. Dafür hat er auch schon mal einen Preis eingeheimst. In seiner Selbstbeschreibung auf der firmeneigenen Website zählt er «Systeme entwickeln, die aussen und innen schön sind» zu seiner Lieblingsbeschäftigung. Zwar hat die Website heimschulung.ch noch Potenzial bezüglich Optik, dafür ist sie klar strukturiert aufgebaut und könnte auch noch wachsen. Zudem ist die Struktur für Programmversierte einsehbar. Das heisst, jeder kann die Daten benutzen, um daraus seine eigene Website aufzubauen. Dazu bräuchte der Betreffende laut Oetiker nicht einmal das Einverständnis von ihm. Martina Friker hingegen hat erst einmal selbst eine Website live gestellt. Bei dieser gehts ums Programmierenlernen in der Schule. Sie habe einfach Spass am Gestalten, nennt sie ihre Motivation.

Ein höheres Ziel verfolgen Oetiker und Friker nicht hinter dem Portal. «Ich mache es, solange es positive Rückmeldungen gibt und es genutzt wird», sagt Oetiker. Bis gestern Mittag hatte das Portal rund 1400 Nutzer. Friker findet die Metaseite eine gute Dienstleistung für Eltern, um alle Links zum Thema Homeschooling zu bündeln. «Es ist effizienter, als alles ständig hin- und herzuschicken.»