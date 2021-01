Oltner Feuerwehr im Dauereinsatz: «Die Meldungen kamen eine nach der anderen rein»

60 Meldungen wegen umgefallener Bäume sind in der Nacht bei der Kantonspolizei Solothurn eingegangen, teilte diese am frühen Morgen mit. Diverse Feuerwehren standen im Einsatz. Vor allem im Raum Olten bis Wöschnau. Alleine in Olten waren es Stand 11 Uhr 20 Meldungen. Ein Teil sind über die Alarmzentrale der Kantonspolizei, ein Teil direkt bei der Feuerwehr reingekommen.

Laut Philipp Stierli, Kommandant der Feuerwehr Olten, standen die ersten Einsätze um Mitternacht an. Er sei dann zusammen mit einem Werkhof- und Forstbetriebmitarbeiter bis 2.30 Uhr mit dem Räumen beschäftigt gewesen. Auch eine Patrouille der Kantonspolizei war zugegen.

Ab 6 Uhr kamen dann die nächsten Meldungen rein. Besonders bei den grösseren Bäumen habe man Unterstützung durch den Forstbetrieb benötigt.

Zuerst würden die wichtigeren Strassen geräumt. Man schaue auch vor allem, dass sich die Fussgänger sicher auf den Trottoirs bewegen könnten und durch umgefallene Bäume oder Äste nicht auf die Strasse ausweichen müssten, so Stierli.

Es wurde niemand verletzt. Und auch sonst sind bisher keine grossen Schäden zu beklagen. «Wir hatten Glück, dass die Bäume auf keine Fahrzeuge oder Liegenschaften gefallen sind.»

Hilfe vom und für den Werkhof

«Momentan hat es sich ein bisschen beruhigt», beschreibt Philipp Stierli die Situation kurz vor Mittag. Am Freitagmittag ist die Feuerwehr noch mit Wasser in einer Einstellhalle beschäftigt. Dort sind laut dem Kommandanten einige Leute im Einsatz. «Von den Bäumen her geht es jetzt», meint er. Eigentlich sei es am Morgen schon fast «perfekt» abgelaufen. Die Meldungen seien nicht alle gleichzeitig reingekommen, sondern eine nach dem anderen. Man hatte so genug Zeit zum Wegräumen.

«Wir hoffen, dass sich die Situation am Nachmittag ein bisschen entspannt», so Stierli. Er rechnet aber damit, dass die Feuerwehr auch dann noch Bäume wegräumen wird, denn die Schneelast bleibe. «Derzeit laufen noch Abklärungen, ob wir von der Feuerwehr den Werkhof am Nachmittag beim Schneeräumen unterstützen können.» Dies im Austausch für die Hilfe des Werkhofs in der Nacht und am Morgen.

Jetzt muss er erst einmal weiter. Es muss beurteilt werden, ob eine Strasse aus Sicherheitsgründen gesperrt werden muss.

Die Kantonspolizei warnt davor, in den Wald zu gehen oder sich unter Bäumen aufzuhalten. (ldu)