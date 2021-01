Oltner Feuerwehr im Dauereinsatz – am Nachmittag gibts Schaufel-Hilfe für den Werkhof

Hilfe vom und für den Werkhof

«Momentan hat es sich ein bisschen beruhigt», beschreibt Philipp Stierli die Situation kurz vor Mittag. Einige Feuerwehrleute sind zu diesem Zeitpunkt noch mit Wasser in einer Einstellhalle beschäftigt. Eigentlich sei es am Morgen schon fast «perfekt» abgelaufen, meint er. Die Meldungen seien nicht alle gleichzeitig reingekommen, sondern eine nach dem anderen. Man hatte so genug Zeit zum Wegräumen.

Im Austausch für die Hilfe des Werkhofs in der Nacht und am Morgen packte die Feuerwehr am Nachmittag beim Schneeschaufeln mit an. Die Feuerwehrleute halfen, die Schächte für den Abfluss des Wassers freizuschaufeln. Vier weitere Mitglieder unterstützten den Forstbetrieb Unterer Hauenstein bei der Befreiung der Bäume von der Schneelast.