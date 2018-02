Ein letztes Mal betrat Bengt-Ake Gustafsson am Dienstagmorgen die Oltner Kabine und räumte sein Trainerbüro auf. Dann trank der freigestellte Trainer an der Bande einen Schluck Kaffee, richtete zur Verabschiedung ein paar Worte an die Mannschaft, ehe Chris Bartolone das Zepter auf dem Eis übernahm.

Ganz spurlos ging die Entlassung dem nach aussen hin coolen Schweden nicht vorbei. «Ich war zunächst einmal überrascht, als der Anruf am Sonntag kam, denn ich hatte mit dem Klubpräsidenten auch schon ein Gespräch über eine mögliche Vertragsverlängerung geführt», sagte Bengt-Ake Gustafsson. Auch wenn er in Olten gescheitert sei, werde er seine Trainer-Philosophie nicht ändern. «Negativ sein ist nicht meine Art», so Gustafsson.