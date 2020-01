Nach Selbstunfall in Kreisverkehr: Polizei sucht nach Zeugen

Bei einem Selbstunfall am Sonntagnachmittag in Wangen bei Olten kam ein weisser Personenwagen auf einer Verkehrsinsel in einem Kreisverkehr zum Stillstand. Der Lenker steht in Verdacht, zuvor zwischen Oensingen und Olten gefährliche Fahrmanöver begangen zu haben. Die Polizei sucht Zeugen.