Das Oltner Schulfest hatte seit Jahren Wetterglück. Am Sonntag hatte Petrus allerdings kein Einsehen: Gerade dann, als sich am Morgen beim traditionellen Umzug Hunderte von Mitwirkenden in Gang setzten, begann es stärker zu regnen. Die Werkschau der Kindergärtler und Schüler fiel buchstäblich ins Wasser.

Trotz günstigeren Wetterprognosen für den Nachmittag hielt das Schulfest-OK allerdings am Morgentermin fest. Die Verschiebung des Umzugs auf den Nachmittagstermin hätte zu grosse Umstände mit sich gebracht, sagt Gesamtschulleiter Ueli Kleiner auf Anfrage. Zum einen bei den Sicherheitsvorkehrungen, zum anderen wären Teile des geplanten Nachmittagsprogramms weggefallen, wie etwa verschiedene Musikschule-Highlights. Kleiner: «Einerseits mussten die Strassen gesperrt werden. Das Sicherheitskonzept verlangt unter anderem quergestellte Busse.» Andererseits hätten am Nachmittag nicht alle Musikgesellschaften teilnehmen können. Und auch die Schülerauftritte hätten laut Kleiner abgesagt werden müssen. «Das wäre schade gewesen, die Schüler haben extra geübt.»

Nun steht zur Debatte, den Ausweichtermin am Nachmittag ganz zu streichen. Gesamtschulleiter Kleiner: «Das Schulfest-OK überlegt sich, ob wir den Umzug nicht auf jeden Fall morgens durchführen wollen.» Ausser es gäbe für die Mitwirkenden sicherheitsgefährdende Wetterlagen wie Hagel, Sturm oder Gewitter. «Dann würden wir den Umzug einfach absagen.»