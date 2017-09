Statt sich in Badekleidung draussen zu sonnen, sind die Menschen wieder vermehrt in Schale und Jacken eingepackt. Die Glace zur Abkühlung weicht mittlerweile schon einer wärmenden Tasse Tee. Die Zeit des Sommers ist vorbei.

Deshalb schliessen nun auch nach und nach die Tore der Badeanstalten in der Region. Deren Saisonbilanz hängt stets von mehreren Faktoren ab, die jeweils auch die Besucherzahlen beeinflussen.

Viel Sonne bei Saisonstart

Der Start in die Badi-Saison war geprägt von heissen und sonnigen Tagen. Kaum ein Juni war jemals so heiss wie der Juni 2017, gar «Rekordjuni» wurde er schweizweit betitelt. Die etwas atypische Hitzewelle brachte den Badis zahlreiche Gäste, die auf der Suche nach Abkühlung den Weg in die Schwimmbecken suchten.

Obwohl jedoch die Gesamttemperaturen im Juni sehr hoch waren, gab es keine extrem heissen Tagen. Das bestätigt auch der Oltner Badmeister Thomas Müller: «Wegen den hohen Temperaturen hatten wir oft gut 2000 Besucher pro Tag. Aber die Spitzentage mit rund 5000 Besuchern hatten wir nie.»

Auch sei es für die Badi nicht förderlich gewesen, dass das Wetter am Sommeranfang kontinuierlich gut war. «Die Leute gingen deshalb oft an die Seen. Sogar die Aare war teilweise 22 Grad warm», sagt Müller und fügt lachend an: «Da braucht man ja keine Badi mehr.»