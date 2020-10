Mitarbeiter der Einwohnerkontrolle sind wegen positiven Coronafall in Quarantäne

Wie die Stadt Olten auf ihrer Website schreibt, ist die Einwohnerkontrolle derzeit geschlossen «aufgrund Covid19-Quarantäne». Dies wegen eines positiv getesteten Coronafalls, wie Stadtschreiber Markus Dietler auf Anfrage sagt.

Alle Mitarbeiter seien getestet worden. Wann die Einwohnerkontrolle wieder geöffnet hat, sei derzeit nicht klar und auch abhängig von den anderen Testergebnissen, sagt Dietler.

Vorläufig ist die Einwohnerkontrolle nur per E-Mail auf einwohnerkontrolle@olten.ch oder per Telefon unter 062 206 12 07 erreichbar. Auch die Online-Dienste wie die An- und Abmeldungen für Zu- oder Wegzüger sind wie gewohnt verfügbar. (fmu)