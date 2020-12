Messerangriff im Bannwald: Wie Anwohner die Verhaftung des 37-Jährigen in Trimbach erlebt haben

Am Sonntagnachmittag wurde in Olten ein 14-jähriges Mädchen schwer verletzt und sexuell missbraucht. Noch am gleichen Tag erhielt die Polizei Hinweise zum Täter und nahm kurz darauf einen 37-jährigen Mann in Trimbach fest – rund 3 Kilometer vom Tatort entfernt.

Die Kantonspolizei Solothurn fuhr mit der Sondereinheit beim Wohnblock in Trimbach vor. Diese sei nicht gerade zimperlich vorgegangen, als sie am Sonntagabend die Wohnung des Verdächtigen gestürmt haben, wie eine Nachbarin des mutmasslichen Täters Tele M1 berichtet.