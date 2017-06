Hilfe bei Herznotfällen

Ein spezielles Einsatzgebiet der Feuerwehr Olten ist das First Responder Team für Herznotfälle. Wird ein Notruf abgesetzt, bei dem Anzeichen auf einen Herzinfarkt bestehen und vom Spital Olten gerade kein Einsatzteam zur Verfügung steht, rückt zuerst die Feuerwehr aus, bis die Ambulanz von Zofingen oder Langenthal ankommt. So kann wertvolle Zeit gewonnen werden, die bei einem Herzinfarkt über Leben und Tod entscheiden kann. Das First Responder Team ist rund 10 bis 15 Mal pro Jahr im Einsatz.

Für alle diese Einsätze sind in der Feuerwehr Olten insgesamt 84 Personen aktiv, darunter 11 Frauen. Von den jährlich insgesamt 90 durchgeführten Übungen besuchen die Aktiven jeweils zwischen 12 und 70, je nach Dienstgrad. Diese hohe Anzahl an Übungen kommt wegen der vielen spezialisierten Gruppen zustande, die jeweils separat üben. Zusammen mit den Einsätzen ergibt das eine hohe Belastung für die einzelnen Personen und auch für deren Familien.

Stierli schliesst Fusionen nicht aus

So ist es auch kein Wunder, dass es schwierig ist, dauerhaft genügend neues Personal zu finden. Kommandant Stierli berichtet: «Wir führen jedes Jahr eine Rekrutierung durch, bei der sich immer viele Interessenten für den Feuerwehrdienst melden.» Über die Hälfte beende jedoch nach ein bis zwei Jahren das Engagement. Mögliche Gründe: Sie haben es sich anders vorgestellt oder der Aufwand war ihnen zu gross.

Ein grosses Problem ist denn auch der Kadernachwuchs. Je höher der Rang, desto grösser die zeitliche Belastung aber auch die Verantwortung, die der einzelne wahrnehmen muss. Zudem sind viele beruflich so stark eingebunden, dass ein Einsatz in der Feuerwehr nicht drin liegt. Das Milizsystem ist also an diesem Punkt stark belastet. Um dieses zu entlasten, könnte sich Kommandant Stierli gut vorstellen, dass es in den nächsten Jahren zu Fusionen von Feuerwehren kommen wird. «Das wird nicht heute oder morgen passieren, aber langfristig muss man mögliche Fusionen prüfen», so Stierli. Dabei spielt auch die Kostenoptimierung eine grosse Rolle.

Abwechslungsreiche Aufgabe

An seiner Arbeit als Kommandant, die er nun seit drei Jahren ausführt, schätzt Philipp Stierli vor allem das breite Spektrum an Tätigkeiten: «Ich habe viel mit Menschen zu tun, sei es intern oder extern. Ich kann innerhalb des Teams Wissen vermitteln und Junge für die Feuerwehr begeistern.» Durch die Einsätze, bei denen man nie wisse, was einen erwarte, werde die Arbeit sehr abwechslungsreich. Stierli freut sich auf den Erlebnistag. Dieser biete die Möglichkeit, die Feuerwehr und ihre Aufgaben der Bevölkerung näherzubringen.