Mehr Organisationsaufwand, weniger Ertrag: Corona beschert 23 Sternschnuppen ein Defizit

Die Organisatoren des Oltner Kulturadventskalender 23 Sternschnuppen hatten wegen der Coronapandemie keine einfache Aufgabe: Sie mussten einen grösseren Organisationsaufwand in Kauf nehmen, weil immer wieder Änderungen am Programm oder bei der Zahl der zugelassenen Zuschauern nötig wurden. So startete die Kulturreihe zuerst mit 30 Leuten im Publikum, für einen Abend waren noch 15 Personen zugelassen, bis dann die strengere Bundesregelung die Kantonsvorgabe überflüssig machte und ab dem 12. Dezember gar niemand mehr in der Schützi Platz nehmen durfte. Und weil die Vorstellungen aus dem Kulturzentrum per Livestream übertragen wurden, brauchte es auch eine entsprechend professionelle Installation.

Trotzdem zeigt sich Co-Präsident Matthias Kunz vom Verein 23 Sternschnuppen zufrieden über die Ausgabe im Coronajahr 2020. «Es war eine tolle Sache.» Der mutige Entscheid, trotz Corona den Kulturadventskalender durchzuziehen, habe sich rückblickend gelohnt. Als Erfolg wertet Kunz vor allem, dass der tägliche Livestream ab 18.15 Uhr durchschnittlich rund 100-mal angeklickt wurde, mit Peaks von knapp 200 Nutzerinnen und Nutzer auf einmal. Gehe man davon aus, das mit jedem Gerät 1,5 Personen zugeschaut hätten, dann seien dies «zwei voll besetzte Kleintheater pro Abend», unterstreicht Kunz. Das seien deutlich höhere Streamingzahlen, als man erwartet habe, sagt er.