Vor 80 Jahren fand in Olten die erste Schweizer Segelflugmeisterschaft statt. Der damalige Oberexperte im Segelflug, Hermann Schreiber, berichtete mit spitzer Feder über den Anlass. Das stille Abenteuer hat bis zum heutigen Tag nichts an seiner Faszination verloren und so hat die 85 Jahre junge Segelfluggruppe Olten im Moment keine Nachwuchssorgen.

Die Segelflugsaison 2017 ist beendet. Am Samstag, 23. September 2017, treffen sich die Mitglieder der Segelfluggruppe Olten zur abschliessenden Ziellandkonkurrenz. Dabei sind präzise Ziellandungen gefragt.

Diese Fähigkeit macht zwar immer noch einen guten Piloten aus, ist aber keine offizielle Wettbewerbsdisziplin mehr. Das war an der ersten nationalen Segelflugmeisterschaft vom 25. und 26. September 1937 auf dem Flugplatz Olten Gheid anders. Die Teilnehmer massen sich in den Disziplinen Dauerflug, Höhengewinn und Ziellandung.

Larifari-Betrieb

Die Wetterbedingungen waren an der Schweizer nicht optimal. Das erstaunt nicht, denn in Olten findet sich das perfekte Segelflugwetter in der Regel im Frühling und Frühsommer.

Neben dem Wetter bemängelte Hermann Schreiber, Oberexperte im Segelflug, auch die Organisation des Anlasses: «Anstelle von disziplinierten straffen Helfern und sorgfältiger Bereitstellung von Flugplatz, Startmittel und Hangar musste in der ersten Hälfte des Samstagnachmittags der ganze Betrieb zum grossen Teil improvisiert werden.» Schreiber war sich als Fliegeroffizier keinen Larifari-Betrieb gewohnt.

Auch das Teilnehmerfeld war einer Schweizer Meisterschaft nicht würdig. Von den vierzehn aufgebotenen Teilnehmern erschienen am Samstag nur fünf. Einer kam am Sonntag dazu, zwei haben sich entschuldigt. «Die übrigen Piloten fanden es nicht für nötig, ihre Abwesenheit zu entschuldigen», schrieb der Oberexperte.

Der eigentliche Wettbewerb war schnell entschieden. Jakob Spalinger startete als erster und realisierte in einer schwachen Thermik einen Höhengewinn von 230 Metern und eine Flugzeit von 1 Stunde 23 Minuten. Die Konkurrenten konnten diese an und für sich bescheidenen Leistungen nicht mehr überbieten.