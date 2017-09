Am Donnerstagmorgen wollte der Lenker eines Lieferwagens den Kreisverkehr in der Aarburgerstrasse verlassen. Gegen 7.30 Uhr hielt der Lieferwagen wegen eines Fussgängers noch halb im Kreisverkehr stehend an. Ein nachfolgender brauner Geländewagen/SUV kollidierte in der Folge mit dem Heck des Lieferwagens.

Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, entfernte sich der noch unbekannte Lenker über die Brücke und den Hausmattraintunnel. Die Polizei bittet Personen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihr in Verbindung zu setzen (Telefon: 062 311 80 80). (kps)