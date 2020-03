Kampf gegen den Corona-Koller: Dinosaurier und Sith sorgen in Olten für Lacher

Nein, es ist nicht mehr Fasnacht... Zwei als Dinosaurier und Sith (Figur aus Star Wars) verkleidete Personen kämpften am Sonntag in der Hammerallee in Olten. Unter den Masken steckten Karim Chocor und sein WG-Kollege. Es sei eine spontane Aktion gegen den Corona-Koller gewesen, erzählt Chocor gegenüber TeleM1. in den News würden derzeit nur schlechte Nachrichten zum Coronavirus zu lesen sein. Die Aktion sollte den Leuten ein Lachen ins Gesicht zaubern.

Am Sonntag brachten die beiden Kollegen kurzerhand in den Kostümen das Altglas zur Sammelstelle. «Wenn ich so einkaufen gehe, vermeide ich wirklich jeden Kontakt», meint Karim Chocor zur Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus.

Dass bereits in Spanien ein Video mit demselben T-Rex-Kostüm kursierte, wusste der Oltner nicht. Auch dort brachte der Dinosaurier den Abfall nach draussen.