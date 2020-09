Junge Filmcrew aus Olten sucht Finanzierung für einen Filmprojekt

In ihrem Studio geben die Filmposter den Ton an: David Finchers «Fight Club», Quentin Tarantinos «Pulp Fiction», Bong Joon-hos «Parasite» hängen über drei grossen Monitore, auf denen bereits Filmbearbeitungsprogramme laufen.

Kino ist die Leidenschaft des Trimbachers Nicholas Beyeler und des Kappelers Niklas Burn. Sie teilen sie schon seit langem: «Wir kennen und von Kind an», sagt Burn. An der Kanti Olten haben sich die beiden etwas aus den Augen verloren, haben aber beide für ihre Maturaarbeit ein Filmprojekt realisiert. «Dann kam uns die Idee, gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten.»

Also haben sie ihre eigene Produktionsfirma NB Films gegründet, sich in einem Studio eingemietet und arbeiten nun an einem Kurzfilm namens «Apate». Für dessen Finanzierung läuft seit Ende August ein Crowdfunding. Denn die beiden nehmen sich etwas vor: Der Film soll rund 30 Minuten dauern. Das Drehbuch haben Burn und Beyeler bereits verfasst: «Es soll ein Psychodrama werden.»