IdéeSport geht Schritte zu einer «agilen Organisation»

Seit über 20 Jahren setzt sich IdéeSport für Kinder- und Jugendförderung ein. Im Mai 2019 entschloss sie sich für eine hierarchielose Organisationsform, was die Transformation zur Agilität einleitete. Sandro Antonello, einst Leiter Human Ressource, erklärt, durch die Schritte zur Agilität würden bei IdéeSport unter anderem Hierarchiestufen aufgehoben, wodurch er nun als Coach des Projekts mitwirkt. Durch Erfahrungen in der Privatwirtschaft war ihm das Konzept einer agilen Organisation bereits bekannt.

Ihm ist, neben dem oft gefragten «Was» und «Wie» das gemeinsame «Wieso» wichtig: «Wieso gibt es unsere Organisation? Was macht uns aus? Was ist unser höherer Sinn?» Das seien, so Antonello, Grundfragen, mit denen sich die Mitarbeiter im Transformationsprozess identifizieren und auf denen aufgebaut werden könne. Dadurch entsteht eine rollenbasierte Organisation mit kollegialer Führung. Rolleninhaber werden vom Team gewählt und übernehmen bestimmte Kompetenzen. Die bis anhin gekannte Hierarchie mit dem Geschäftsleiter als oberste Instanz fällt weg: «Die Führungsarbeit wird verteilt», schreibt Antonello.