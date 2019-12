«Ich bin bereit zu sprechen»: Pfarrer Kai Fehringer ist gewillt, die angespannte Situation durch Reden zu lösen

Rund 40 Christkatholiken sitzen beim Festgottesdienst am Weihnachtstag um 10 Uhr verstreut in der vorderen Hälfte der Stadtkirche. Das sind immerhin knapp zehn Prozent der rund 500 Mitglieder der Christkatholischen Gemeinde der Region Olten mit ihren 31 angeschlossenen Gemeinden. Trotzdem wären es sicher 10 bis 20 Leute mehr gewesen, wenn der Konflikt zwischen Pfarrer Kai Fehringer und dem Kirchgemeinderat in der Adventszeit nicht eskaliert wäre, wie ein Anwesender nach dem Gottesdienst sagt. Dem Pfarrer kritisch gesinnte Mitglieder sind am 25. Dezember nämlich keine in der Stadtkirche auszumachen: die bleiben zu Hause oder gehen nach Schönenwerd, wo seit diesem Herbst mit Antje Kirchhofer eine neue Pfarrerin den Gottesdienst leitet. «Der Widerspruch zwischen dem, was Kai Fehringer sagt, und dem, was er tut, ist für uns nicht mehr erträglich», sagt ein verdienter Christkatholik hinter vorgehaltener Hand.

Kai Fehringers Predigt mit eindeutiger Botschaft

Der Festgottesdienst, von dem im Gesangbuch sogar ein Handzettel mit dem Ablauf an die Gläubigen abgegeben wird, ist klar strukturiert und kommt zügig voran. Gesungen wird unter anderem «Oh du fröhliche» und «Herbei, o ihr Gläubigen», bevor Kai Fehringer dann seine Predigt hält. In freier Rede und direkt vor der ersten Sitzreihe stehend spricht der Pfarrer über «Worte, die so mächtig sind, dass sie verletzen und manchmal auch einen Urknall auslösen können» und über den Frieden, «der im Kleinen und bei sich selbst beginnen muss.» Gerade an Weihnachten werde sehr oft gestritten – dies erfahre auch diese Gemeinde und diese Stadt.

Es ist unüberhörbar, dass Fehringer damit auf den Konflikt in der eigenen Kirche verweist.

Seine gesamte Predigt kann sogar unzweideutig und auf die derzeitige Situation der Oltner Christkatholiken gemünzt werden. Fehringer fragt sich etwa, wie man mit Menschen umgehen soll, die einem böse gesinnt sind – sei es aus Neid, Missgunst oder weil man besser aussieht, besser angezogen ist und mehr Geld besitzt.