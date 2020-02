Hägendorfs Souverän sagt Ja zur Sanierung des Hallenbads

Das Hallenbad in Hägendorf kann saniert werden. Mit deutlichem Mehr hat der Souverän dem rund 3,4 Mio. Franken schweren Projekt zugestimmt. Bei einer Stimmbeteiligung von 45,3 Prozent votieren 1103 Stimmen für die Sanierung, lediglich deren 307 stellten sich gegen die Vorlage. Das Hallenbad ist über 40-jährig. "Der Entscheid freut mich", so Gemeindepräsident Andreas Heller. "Auch in seiner Deutlichkeit." Im Dorf war das Projekt eigentlich nie bestritten gewesen. Opposition habe sich nie gezeigt, so der Gemeindepräsident weiter. Die Sanierungsarbeiten werden noch in diesem Jahr aufgenommen und dürften im übernächsten Jahr beendet sein.