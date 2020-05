Geldspritze fürs lokale Gewerbe: Jeder Erwachsene soll 222 Franken für den Einkauf erhalten

Finanzpolitiker Urs Knapp gehört zu den Querköpfen im 40-köpfigen Oltner Gemeindeparlament. Der FDP-Gemeindeparlamentarier traut sich immer wieder, Ideen vorzubringen, die auf Gegenwind stössen könnten. So hat er vor über zehn Jahren in einem Vorstoss gefordert, den Standort des bisherigen Stadthauses in der Innenstadt aufzugeben zugunsten eines energetisch vorbildlichen Baus in einem Entwicklungsgebiet wie Bahnhof Nord oder Olten SüdWest. Oder vor zwei Jahren brachte er in der Debatte über die Städtischen Betriebe Olten die Idee auf, die Stadt solle doch das neue Schulhaus Kleinholz mithilfe deutlich höherer Ausschüttungen des Energieversorgers finanzieren.

Am Montag hat der 62-Jährige erneut einen Vorstoss bei der Stadtverwaltung eingereicht, der für Diskussionen sorgen wird: Der FDP-Fraktionschef will mit 3,4 Millionen Franken rund einen Drittel des letztjährigen Rechnungsgewinns von knapp 10 Millionen Franken an die Bevölkerung verteilen. Jeder erwachsene Oltner soll maximal 222 Franken in Form eines Gutscheins erhalten, mit dem er das einheimische Gewerbe unterstützen kann. Der Gutschein soll ab August bis Ende Jahr gültig sein.