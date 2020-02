«Frau Salmen» geht von Bord: Ende März verlässt sie die Gastroszene

Als liebenswert-literarischen Gruss an ihre berufliche Vergangenheit: So vielleicht lässt sich das Buch unter dem Titel «Wahre Gasthaus Geschichten» verstehen, welches Isabelle Bitterli in diesen Wochen herausgibt. «Ich schildere in den Kurzerzählungen absurd-schön Amüsantes», so die Autorin. Niemand wird dabei mit Namen genannt; «aber natürlich wird sich der eine oder die andere darin wiedererkennen.» Unschöne Geschichten jedenfalls sind keine darin zu finden. Die Autorin hatte es sich in ihren Jahren als Gastgeberin im «Salmen» Olten zur Gewohnheit gemacht, Auffälliges zu notieren und dann vorläufig beiseitezulegen. Nun liegen die gesammelten Erinnerungen auf. Der Band wird verlegt bei KoboldBooks, dem mit Lebenspartner Werner Nydegger eigens gegründeten Verlag. Nydegger hat auch die Illustrationen zum Buch geliefert. Der Band ist noch vor Ostern erhältlich.

Eine Lesung beziehungsweise die Vernissage zum Werk «Wahre Gasthaus Geschichten» findet am 5. Mai, 20 Uhr, in der Buchhandlung Schreiber statt (Anmeldung erwünscht).