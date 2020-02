Frau Root war am Hägendorfer Umzug Herr Root

Nun, der Umzug war sowieso ein heiterer; mit gut 30 Nummern und bunt gemischten Themen so etwas wie eine Augenweide. Angefangen bei den Schulkindern, die unter dem Motto Abenteuer eine breites Spektrum boten. Ob als Taucher, Astronauten, als Robin Hood, Piraten, Robinson Crusoe oder als Paradiesvögel verkleidet: Die schulischen Produktionen entlockten doch manchem Zaungast ein «härzig» oder den anerkennenden Satz: «Idee muesch haa».

Viel Nachbarschaftliches ist jeweils auch dabei

Sicher machen auch die vielen Produktionen der «Hiesigen» einen weiteren Reiz der dörflichen Fasnacht aus. So etwa die Eggberg-Narre, eine nachbarschaftliche Gruppe aus Hägendorf, die immer am Umzug mitmacht. Am Samstag markierten sie die Pfadi Eggberg mit einem kleinen Zeltaufbau, transportiert von einem Einachser, derweil die alt Pfader an Rollatoren und auf kleinen Elektroscootern den Umzug «unter die Füsse» nahmen. «Das Aushecken der Idee und das Umsetzen, das ist eigentlich das Schönste am ganzen», meint Eggberg-Narr Martin Kamber. Die Teilnahme am Umzug sei noch das Finale.

Unter all den hiesigen Gruppen waren auch die «Vogubergler», die sich die Erstbesteigung des Belchen als Abenteuer ausgeheckt hatten. Mächtige Bärte jedwelcher Art, Sennenhemden und aufgemalte Sommersprossen priesen die Gesundheit der Belchen-Erstbesteiger. «Klar waren wir als Erste oben», tönt’s aus der vielköpfigen Gruppe. «Die Männer sind bei uns in der Minderheit; die brauchen wir jeweils für die Konstruktion des Wagens», verrät eine Frauenstimme vom «Voguberg».

Auch Auswärtige setzen markante Akzente

Schon seit längerer Zeit garnieren jeweils fremde Gruppen die Umzüge im Dorf: Heuer waren unter anderem auch die «Quöuebödeler» aus Wynau dabei, die als Töfflibuebe mit fahrbarer Werkstatt auftraten. «Ein paar Wochenende hat das alles schon in Anspruch genommen», sagt Wendelin Reber. Insgesamt nehmen die Oberaargauer mit ihrem Sujets an sechs Umzügenteil.

Auch zu dem auswärtigen Gästen gehören die Morphis aus Gunzgen. Sie präsentierten den Bug eines historischen Bombers, grandios bis ins Detail nachgeahmt. Selbst die Nieten waren sauber aufgebracht. «Aufgeklebt», sagt Adrian Marbet. Im Sepember hätten sie mit dem Bau begonnen: «Ideensuche und Konzeptarbeit beginnen aber im Mai», so Marbet.

Innert einer Dreiviertelstunden befanden sich alle auf der Umzugsroute, die sich dann flüssig durch die Strassen bewegten und Hundertschaften von Kiebitzen das Narrentreiben näher brachten. «Wenn ich noch könnte, ich würde sofort wieder mitmachen», meinte eine ältere Dame am Strassenrand.