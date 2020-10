FDP will zweiten Sitz im Stadtrat – auch Präsident David Plüss kandidiert

Die FDP, die stärkste Partei bei den vergangenen Gemeindeparlamentswahlen 2017 in Olten, will im Stadtrat einen zweiten Sitz erobern. Dies schreibt die Partei in einer Mitteilung. Neben dem bisherigen Benvenuto Savoldelli will auch der Präsident der Oltner Freisinnigen, David Plüss, in den Ring steigen. «Aufgrund ihrer Stärke bei den letzten Gemeindeparlamentswahlen und der zwei Vakanzen im Stadtrat ist es für die FDP erklärtes Ziel, den zweiten Sitz im Stadtrat zurückzuerobern», heisst es in einer Mitteilung. Bei den Wahlen 2014 verlor die FDP ihren zweiten Sitz an Rot-Grün.

Plüss stammt aus einer freisinnigen Familie - seine Mutter Gabriele Plüss war bereits Oltner Stadträtin. Nun will der 35-Jährige in deren Fussstapfen treten. Als promovierter Chemiker ETH ist er als Leiter Kommunikation und Public Affairs beim Verband der Schweizerischen Zementindustrie tätig.

Die Parteiversammlung Ende Oktober muss den Antrag des Vorstandes noch absegnen. Ursprünglich liebäugelten die Freisinnigen mit einer Dreierkandidatur inklusive einer Frau.