«Es kann nur noch aufwärts gehen»: Er eröffnet während Corona ein Bistro mit Weinladen

Ursprünglich wollte er seinen Betrieb an der Oltner Kirchgasse noch vor Weihnachten eröffnen – ganz so weit ist er nun aber doch noch nicht. Einige seiner Einrichtungsmöbel stecken noch in Containern, erzählt er. Auf Mitte Januar oder Anfang Februar wird Martin Nagy die Eröffnung aber trotzdem wagen – sofern es die Coronamassnahmen dann zulassen. Geplant ist im Lokal im Ex-Confiserie Brändli ein Betrieb mit Bistro und Bar im Innenbereich, der rund 40 Sitzplätze bietet, einem Strassencafé im Sommer und einem kleinen Laden, in welchem Wein von einem regionalen Händler verkauft wird.

Zu Stande gekommen ist das Nagy’s Caffè Bar e Vino, weil ebendieser Händler das Lokal angeboten bekam, nachdem es dessen Vorgänger aufgegeben hatte. Dieser hat sich schliesslich an Nagy gewendet und ihm die Zusammenarbeit angeboten. Eine solche Chance hätte er sich nicht entgehen lassen können, meint Nagy.