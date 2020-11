«Es ist eine Frechheit»: Shisha-Bar Inhaber schreibt dem Kanton eine Mail zur Schliessung

Mabast Izzet ist verärgert. «Es ist eine Frechheit.» Der Betreiber der Noon Shisha Lounge in Hägendorf hat seit vergangenen Samstag geschlossen. Der Geschäftsführer des Lokals mit insgesamt 400 Sitzplätzen ist ratlos. Vor einer Woche hat der Solothurner Regierungsrat entschieden, dass neben Erotik- und Clubbetrieben auch Shishabars zumachen müssen.

Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner sagte im Videointerview mit dieser Zeitung, dass sie vor allem Probleme sieht mit dem Mundstück, mit der man an der Shisha rauche und eigentlich immer ausgewechselt werden müsste: «Mir scheint Shisha-Rauchen nicht zielführend in einer solchen Pandemie.» Zudem bemängelt sie, dass es beim Herumsitzen um die Wasserpfeife nicht möglich sei, die Abstände einzuhalten. Dazu käme, dass sich wie in einem Club viele Leute ansammeln würden. Daher sei eine Shishabar wie ein Club ein möglicher Ansteckungsherd.