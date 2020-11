Elektroinfrastruktur im Sälischulhaus soll erneuert werden — die SVP will Vorlage zurückweisen

Als Begründung führt die Fraktion an, es gebe keinerlei Termindruck, da Gelder von «Pro Kilowatt» in Aussicht stünden. Für finanzielle Gewissheit könne man auch noch ein oder zwei Monate warten. Es gehe um Hunderttausende von Franken. Zudem will die Partei mehr Gewissheit zu Fragen der Amortisation, die gemäss ihrer Einschätzung in der Vorlage zu wenig deutlich ausgewiesen ist.

Im Grundsatz stelle sich die Partei nicht gegen die Erneuerung, wie sie in ihrer Mitteilung verlauten lässt. «Wir können uns sehr gut vorstellen, einer ähnlichen Vorlage zu einem späteren Zeitpunkt zuzustimmen.» Aber die unterbreitete Vorlage sei in ihren Augen unbefriedigend. (mgt/otr)