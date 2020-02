Eine Einsprache gegen das Bahntechnikcenter

Die SBB wollen die Bahntechnik auf den bestehenden Standort in Hägendorf konzentrieren. Dazu sollen die bisherigen Standorte Zentrallager Infrastruktur in Trimbach, Regionales Bahntechnikcenter Mitte in Dulliken und Betriebswehrwerkstatt in Härkingen wegfallen (wir berichteten). Gegen das 50-Millionen-Projekt ist in den vergangenen Wochen eine Einsprache beim Bundesamt für Verkehr eingegangen, wie die Medienstelle auf Anfrage schreibt. Wegen des laufenden Verfahrens gibt das Bundesamt keine weiteren Detailauskünfte.

Mit dem Ausbau des bestehenden Bahntechnikcenters in Hägendorf soll im März 2021 begonnen, im Oktober 2023 soll gemäss Zeitplan der Betrieb aufgenommen werden. Dadurch sollen 50 neue Arbeitsstellen geschaffen werden. (fmu)