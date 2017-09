Noch einen guten Monat, dann schellt wieder die Ladenglocke beim Quartierladen im Kleinholz. Bildlich gesprochen natürlich. Denn am 2. November öffnet er unter neuer Führung seine Tore.

Isabelle Hachen und Regula Jäger, die beiden Schwestern, erfüllen sich damit einen heimlichen Wunsch, der aus Kindertagen stammt. «Als ‹Dreikäsehoch› hatten wir immer die Kassiererinnen im Supermarkt bewundert und davon geträumt, irgendwann auch Kassiererinnen zu werden», sagt Isabelle Hachen. Und Regula Jäger erzählt: «In der Kindheit wurde schliesslich der Chrämerliladen wahr. Und jetzt, ab Anfang November führen wir selbst einen Laden. Wunderbar.»

Optimismus gross

Der Optimismus der beiden Schwestern ist gross; so gross wie die Vorfreude. Aber beide wissen: Ein Quartierladen ist kein Chrämerliladen. Und der vom Kleinholz schon gar nicht. Das hat ihnen der regionale Wirtschaftsförderer Urs Blaser klar gemacht.

Dort nämlich haben sich die Frauen beraten lassen, nahmen später Quartierläden ähnlicher Grösse ins Visier, zählten die dortige Tagesfrequenz. Aber: Wie sang Heiri in der kleinen Niederdorfoper doch: «Jetzt Chopf voraa i d’Gonfitüre…».

Die Frauen wollten und wollen es noch immer wissen. Quartierladen Kleinholz nennen die beiden ihre Errungenschaft. Der vorläufig auf zwei Jahre befristete Mietvertrag steht. Die Liegenschaftsbesitzerin, die Baugenossenschaft Drei Tannen, hatte eingewilligt.

Innert mindestens zweier Jahre also wollen die beiden Schwestern den Quartierladen mit rund 1600 verschiedenen Artikeln im Angebot so positionieren, dass er über Jahre hinaus zum festen Bestandteil des Quartiers wird. «Jä, so du», sang Heiri in der kleinen Niederdorfoper.

135 Quadratmeter

Ein Laden des täglichen Bedarfs: So definiert das Sortiment den Charakter des wiederbelebten Quartierladens. Beliefert werden die Schwestern von Spar Maxi, der Linie Dorfmarkt, die auf Läden bis 300 Quadratmeter ausgerichtet ist.