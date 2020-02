Ein Guggerzytli für den Obernaar

Auch in diesem Jahr hat Max Gruber vom HC Olten im Vereinszelt auf dem Munzingerplatz dem aktuellen Obernaaren Hilarius 100., alias Philipp Müller, ein Guggerzytli gewidmet. Am Mittwoch wurde das Kunstwerk, versehen mit allen Insignien des Fasnachtsoberhauptes, auch präsentiert. Ein glücklicher Obernaar, ein gerührter Max Gruber und mit ihnen ein kleiner Kreis von Eingeweihten konnten das Kunstwerk als Primeur bestaunen.

Die Zahl der Stunden, die er für das Werk aufgewendet habe, könne er nicht nennen, sagte Max Gruber. «Ich bin eben einfach ein Fasnachtsverrückter», so seine Erklärung zur Entstehungsgeschichte der Guggerzytli, die er seit dem Jahr 2013, immer abgestimmt auf das Naarenoberhaupt, alljährlich präsentiert. Das Werk sei, so Hilarius 100. in seinem Vers, eine «echte Augenfreude».