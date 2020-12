Die Stadtmix Bar verschwindet vollständig — Lärmklagen stellten ein Problem dar

«Die Coronakrise war noch nicht mal so sehr der Grund», sagt Janick Rohrer, neben Dilan von Däniken einer der seinerzeitigen Newcomer in der Bar-Branche. Im Herbst 2018 hatte das Duo die Stadtmix Bar in Olten wiederbelebt. Doch jetzt ist Schluss, wie Janick Rohrer auf Anfrage bestätigt. «Ende dieses Jahres hört die Bar zu existieren auf», sagt der 23-Jährige.

Aber eigentlich ist die Sache schon geritzt. Des Lockdowns wegen musste die Bar sowieso schliessen. «Ich kann sagen: Wir hatten eine ausgesprochen treue Kundschaft und die Zeiten, in denen die Bar trotz Corona betrieben werden konnte, waren gar nicht so übel», sagt Rohrer in der Rückblende.

Ein ganz anderes Problem hatte sich in den beiden Jahren als unüberwindbar herausgestellt: Jenes der Lärmbeeinträchtigung der umliegenden Nachbarn nämlich. «Wir hatten uns regelmässig mit Lärmklagen auseinanderzusetzen», räumt Rohrer ein. Das sei doch zermürbend gewesen. Hinzu kam, dass die Vermieter angekündigt hatten, den zweijährigen Pachtvertrag nicht mehr zu verlängern.

Will heissen: Die Stadtmix Bar verschwindet vollständig? «Sieht ganz so aus», wie sich Rohrer ausdrückt, der mal das Renommee des Lokals an der Leberngasse 9 auferstehen lassen wollte, wo «tout Olten» verkehrte. Jedenfalls hatte er sich die Sache so vorgestellt, wie er dieser Zeitung damals im Herbst 2018 verriet. Diese grundsätzlichen Ambitionen hat er aber nicht beiseite gelegt. Das Ende der Stadtmix Bar ist nicht Rohrers Ende als Barbetreiber. «In zwei Jahren möchte ich noch einmal einsteigen, bevorzugt in Olten und vor allem mit etwas Eigenem» sagt er überzeugt.

Und: Die Stadtmix Bar verschwindet tatsächlich, wie ein Sprecher der Reinhold Dörfliger AG, ein Mitglied des Besitzerkonsortiums, auf Anfrage bestätigt. Wie die Lokalität künftig genutzt werden soll, steht derzeit aber noch nicht fest.