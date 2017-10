Knapp 60 Veranstaltungen gibt es am neu lancierten Buchfestival, welches dieses Wochenende stattfindet (siehe Box). Mit fünf Veranstaltungen ist die Jugendbibliothek Olten besonders stark vertreten. Es gibt Geschichtenstunden, eine Schreibwerkstatt oder einen Comic-Workshop.

Diese Konzentration begründet Leiter Roland Hochstrasser mit der erhöhten Aufmerksamkeit, welche das Buchfestival generiert. «Wir sprechen so nicht nur unser spezifisches Zielpublikum von Kindern und Jugendlichen an, sondern gelangen so an einen breiteren Personenkreis.»

Zudem bieten die neuen Räumlichkeiten im Stadthaus den nötigen Platz für Anlässe, wie sie am alten Standort in der Altstadt nicht möglich gewesen wären. Die Mehrkosten der zusätzlichen Veranstaltungen werden zum Teil über das normale Budget gedeckt, zum Teil durch Sponsoren.