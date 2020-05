Seit Dienstag hängt über der Kirchgasse der Himmel voller Geigen; nein – voller Regenschirme, die gleichzeitig als willkommene Schattenspender wirken. Die charmante Idee haben die Stadt Olten, die a.en und das örtliche Gewerbe möglich gemacht.

Die rund 500 Schirme in bunten Farben bleiben den ganzen Sommer über hängen. Am Samstag lädt der Gewerbeverband zudem an die Kirchgasse zum vergünstigten Geschenkgutscheinverkauf.