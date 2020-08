Die Badi ist wegen zwei Coronaverdachtsfällen beim Personal zu – es droht frühzeitiges Saisonende

Heute Morgen sind viele Schwimmerinnen und Schwimmer bei der Badi Olten vor einem geschlossenen Tor gestanden: Die Badi hat nämlich am Freitag geschlossen – wegen zwei Coronaverdachtsfällen beim Personal. Ein Anschlag beim Eingang weist darauf hin. "Das hat mir jetzt gleich den Tag kaputt gemacht", sagt eine Seniorin, die vor dem mit Gitter verschlossenen Eingang steht. Ein Herr nimmt die Sache gelassener und antwortet ihr: "Jetzt kannst du ja in die Aare schwimmen gehen."

Beim ersten Verdachtsfall hätten die Symptome wie trockener Husten und leichtes Fieber am Mittwoch eingesetzt, vom zweiten habe er heute Freitagmorgen kurz vor der Eröffnung um halb sieben Uhr erfahren, sagt Chefbadmeister Thomas Müller auf Anfrage. "Aus Sicherheitsgründen habe ich dann entschieden, dass die Badi heute geschlossen bleibt."

Die beiden Testergebnisse werden bis heute Abend erwartet. "Wenn beide negativ sind, dann sollten wir die Badi morgen Samstag wieder normal öffnen können." Wenn nicht, müsste das ganze Team wohl für zehn Tage in Quarantäne. Die Badi bliebe geschlossen, weil der Betrieb nicht aufrecht erhalten werden könnte. "Das bedeutete wohl oder übel das frühzeitige Saisonende", sagt Müller. Diesen Entscheid möchte er aber nicht alleine, sondern in Absprache mit der Stadtverwaltung fällen. Die Badi hätte noch bis Mitte September geöffnet.

Die Badesaison insgesamt fällt in den Augen Müllers erfreulich aus. "Wir haben trotz Corona eine vernünftige Zahl Eintritte erreicht." Man bewege sich auf die 100'000er-Marke zu. Gäbe es noch ein paar schöne Tage, würden man diese knacken.

Trotz Corona bald bei 100'00er-Besuchermarke

Wegen Corona hat die Badi rund einen Drittel weniger Eintritte verzeichnet als in normalen Jahren. Der Durchschnitt vergangener Saisons bewegt sich bei 150'000 bis 160'000 Badegästen. Die Saison startete in diesem Jahr erst am 6. Juni. Damals noch mit 1000 Personen gleichzeitig, die sich auf der Anlage aufhalten durften. Ab 1. Juli wurde das Kontingent dann auf 3000 Personen auf einmal erhöht. Bei der 1000er-Grenze musste der Zutritt zur Badi einmal beschränkt werden, bei der 3000er-Grenze kam dies dann laut Müller nicht mehr vor. Am besten Tag dieser Saison zählte die Badi rund 3500 Eintritte. "Ohne Corona wäre dies ein Tag mit bis zu 5000 Leuten geworden", sagt Müller. Bei den Zwischenfällen verzeichnete das Personal "nichts Gravierendes", wie Müller sagt. Eine ausgekugelte Schulter oder eine allergische Reaktion auf einen Insektenstich seien das Schlimmste gewesen. (fmu)