Der Verein Pro Kultur kritisiert den Stadtrat wegen «klammheimlicher Kürzungen» bei Kulturinstitutionen

Die Beiträge der Stadt Olten an verschiedene Kulturinstitutionen sorgten vor zwei Wochen für heftige Diskussionen. Weil der Stadtrat zum Teil Beiträge im Vergleich zum Vorjahr kürzte und Korrekturen der ersten Lesung in der finalen Fassung des Budgetberichts gedruckt wurden, kam dies bei Betroffenen gar nicht gut an.

So sollte der Stadtmusik Olten nächstes Jahr noch 10'000 statt wie bisher 19'000 Franken ausbezahlt werden. Das Gemeindeparlament hat den Entscheid des Stadtrats schliesslich korrigiert. Bekannt wurde an der Sitzung auch, dass die Stadtmusik anscheinend nicht vorgängig informiert worden ist.

Dasselbe ist auch beim Theaterstudio Olten und dem Verein Lichtspiele Olten geschehen sein, wie Pro Kultur Olten in einer Mitteilung schreibt. 2021 stehen dem Theaterstudio noch 20'000 statt wie bisher 25'000 Franken zur Verfügung und dem Verein Lichtspiele noch 2'500 statt 5'000 Franken.

Pro Kultur Olten spricht dabei von «klammheimlichen Kulturkürzungen», die unentdeckt geblieben seien, weil für nächstes Jahr nur das Sammelkonto inklusive detaillierte Beiträge angegeben sind. Wer wissen will, welche Organisationen in diesem Jahr wie viel erhalten haben, muss den Budgetbericht fürs Jahr 2020 zu Rate ziehen.