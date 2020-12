Der neue Oltner Kalender 2021 dokumentiert in 26 Bildern die Geschichte der Stadt

Alte Ansichten Oltens, oder besser gesagt, historische Ansichten Oltens prägen den neuen Oltner Kalender 2021, der seit kurzem erhältlich ist und in 26 Bildern die Geschichte der Stadt dokumentiert. «Wir wollten etwas Neues versuchen, nachdem die Zahl der verkauften Exemplare in den letzten vier Jahren kontinuierlich gesunken ist», sagt Tobias Oetiker vom Verein Oltner Kalender. Und weil alte Ansichten eigentlich so etwas wie der klassische Dauerbrenner bezüglich Popularität sind, haben er und Kurt Schibler, ­Florian Amoser und Johanna Nyfeler in die Nostalgiekiste gegriffen.

Längst bekannt: Alle Arbeiten im Zusammenhang mit Planung, Redaktion und Gestaltung des Kalenders erfolgen ehrenamtlich und auch die Fotografinnen und Fotografen stellen ihre Bilder jeweils kostenlos zur Verfügung.